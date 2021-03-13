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    Renault, borçlarını ödemek için Mercedes Daimler'deki hisselerini sattı

    Finansal açıdan kötü bir yıl geçiren Fransız üretici Renault, Mercedes'in çatı şirketi Daimler'deki hisselerini satarak borçlarını ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 12:22
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    Renault, borçlarını ödemek için Mercedes Daimler'deki hisselerini sattı

    Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl otomobil üreticileri için bir hayli zor geçti. Fabrikalarını ve satış bayilerini kapatmak zorunda kalan markalar, zarar etmekten kurtulamadı.

    Bu otomobil üreticilerinden biri olan Fransız Renault, salgın nedeniyle 2020'de 8 milyar euro (9,7 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. Şirket, şimdi borçlarını ödemek için çeşitli planlar yapıyor.

    DAIMLER'DEKİ HİSSELERİNİ SATTI

    Renault, Alman otomotiv devi Daimler'deki yüzde 1,54'lük payının tamamını sattı. Marka, 69,50 euroluk hisse değeri üzerinden yapılan satıştan toplam 1 milyar 143 milyon euro gelir elde etti. Gelen bilgilere göre Renault, bu geliri borçlarını ödemek için kullanacak.

    RENAULT

    Fransız üretici, Japon partneri Nissan ile birlikte endüstriyel ortaklıklarını güçlendirmek için 2010 yılında Daimler ile hisse alışverişinde bulunmuştu.

    Renault tarafından yapılan yazılı açıklamada, hisse satışından sonra taraflar arasındaki endüstriyel iş birliğinin devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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