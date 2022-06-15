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    Renault Broadway ve Toros'un elektrikli modelleri geliyor

    Renault'nun, bir zamanların efsane modelleri Broadway ve Toros'un elektrikli versiyonları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 09:32
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    Renault Broadway ve Toros'un elektrikli modelleri geliyor

    Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Öte yandan, bazı otomobil üreticileri ikonik modellerinin elektrikli versiyonları üzerinde çalışarak otomobilleri geri döndürmek istiyor.

    Renault Broadway ve Toros geri geliyor

    Halihazırda Renault’un R5 modeli üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Buna ek olarak, Renault 12 yani Türkiye’deki ismi ile Toros’un da elektrikli versiyonu üzerinde çalışmalar yürütüldüğü iddia ediliyor.

    Fransız otomobil devinin üzerinde çalıştığı üçüncü model ise bir döneme damga vurmuş olan Broadway.

    Türkiye’de de önemli bir satış çizgisine ulaşan Broadway şimdi de elektrikli versiyonuyla karşımıza çıkabilir.

    Renault Broadway ve Toros un elektrikli modelleri geliyor #1

    Broadway’in elektrikli versiyonunun Taliant’a benzeyeceği söylense de henüz bu konuda net bir açıklama yok.

    Sızdırılan bilgilere göre, Broadway’in elektrikli versiyonu Renault Zoe’dan 5-10 bin euro daha pahalı olacak. Renault Zoe'nun ülkemizdeki fiyatı ise 729 bin TL'den başlıyor.

    toros


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