Renault bünyesindeki spor otomobil üreticisi Alpine Türkiye'ye giriş yaptı Renault çatısı altındaki spor otomobil markası Alpine, A110 modeli ile ülkemizde faaliyetlerine başladı.

ensonhaber.com

Fransız otomobil üreticisi Renault, "Renault Sport" markasını 1976 yılında piyasaya sürmüştü.

Renault modellerindeki "R.S." amblemi de o zamandan bu yana yüksek kaliteli sürüş deneyimini vurguluyordu.

Sonrasında ise Renault, bu isimden vazgeçerek yüksek performanslı araçlarını "Alpine Cars" adıyla piyasaya çıkarmaya başladı.

Alpine Türkiye'ye geldi

Alpine markası, yapılan bir lansmanla birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. Şirket, ilk olarak A110, A110S ve A110 GT modelleriyle ülkemizde satışlara başlayacak.

Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.

Otomobiller neler sunuyor

Giriş seviyedeki A110 modeli 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Otomobilin sıfırdan 100 km hıza ulaşma süresi ise 4,5 saniye.

GT versiyonunda ise motor, 300 beygir güce ve 340 Nm torka ulaşıyor. GT modelinin sıfırdan 100’e çıkma süresi ise 4,2 saniye olarak açıklandı.

Son olarak A110S ise GT’nin biraz daha üstünde bir deneyim sunuyor. Otomobilin beygir gücü ve 0-100 hızlanma süreleri GT ile aynı.

Araçların fiyatlarına yönelik henüz resmî bir bilgi paylaşılmadı. Daha fazla detayın mart ayının başlarında belli olması bekleniyor. Otomobilin Avrupa satış fiyatı ise 54 bin 500 sterlinden başlıyor.

Fiyatlar

İkonik tasarımı ve 70 yıla ulaşan tecrübesiyle Alpine A110 modelinin Alpine Center İstanbul’da kullanıcılarıyla buluşacağı fiyatlar şöyle:

A110 opsiyonsuz fiyatı - 5 milyon 900 bin TL

A110 GT opsiyonsuz fiyatı - 6 milyon 800 bin TL

A110 S opsiyonsuz fiyatı - 7 milyon TL