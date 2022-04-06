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    Renault, Bursa'da Mitsubishi Colt modelini üretecek

    2023'te piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil Mitsubishi Colt, Renault Clio'yu temel alacak ve Renault'nun Bursa'daki fabrikasında banttan inecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:29
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    Renault, Bursa'da Mitsubishi Colt modelini üretecek

    Türkiye otomobil endüstrisi, yeni bir otomobilin daha üretimine hazırlanıyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-B platformu, şimdi de Mitsubishi Motors için görev üstleniyor.

    Oyak Renault Bursa fabrikalarında, Clio'yu temel alan Mitsubishi Colt modeli banttan inecek.

    Mitsubishi Motors'un, Avrupa operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı snrasında üretilecek yeni otomobil, 2023'te yollara çıkacak.

    İKİNCİ ORTAK MODEL

    Yeni Colt, geçtiğimiz ocak ayında açıklanan yeni ASX modeli ile birlikte ittifakın ikinci ortak modeli olacak.

    Colt’un, Türkiye ve Slovenya fabrikalarında üretilen Renault Clio ile neredeyse aynı olması bekleniyor.

    Renault, Bursa da Mitsubishi Colt modelini üretecek #1

    Mitsubishi, Colt için güç aktarma organlarının hibritleri içereceğini söyledi, ancak otomobil üreticisi daha fazla özellik hakkında bilgi vermekten kaçındı.

    Oyak Renault, 2022 yılı sonuna kadar Megane Sedan üretimini sürdürecek. Bu süre sonunda bu otomobilin üretimi yine Bursa’daki Karsan tarafından gerçekleştirilecek. Boşalan kapasite ise Mitsubishi Colt ile doldurulacak.

    Böylece Oyak Renault Bursa fabrikası, tamamen küçük HB üretim üssüne dönüşecek.


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