Renault, Bursa'daki fabrikasında üretime ara veriyor

Türkiye’nin en önemli otomobil üreticilerinden Oyak Renault, nisan ayından da üretime ara vereceği tarihleri açıkladı.

Bursa'daki fabrikasında Mitsubishi Colt üretimine başlamayı planlayan Renault, nisan ayında üretime ara vereceğini açıkladı.

Şirket, 18 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında bazı bölümlerde üretimİ askıya alacak.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları yönetimi tarafından, çalışanlarına 18-25 Nisan tarihleri arasında mekanik bölüm hariç mesai yapılmayacağı bildirildi.

Çip krizinden etkileniyor

Üretime bir hafta ara verilme nedeninin çip tedarik sorunları olduğu öne sürülüyor. Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle otomotiv üretimini tehdit eden ham madde yoklukları, Türkiye otomotiv endüstrisini de etkiliyor.

Oyak Renault; bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında geçici üretim durdurmaları yaşamıştı. Oyak Renault halen Clio ve Megane Sedan otomobillerini üretiyor.