Renault CEO'su Luca de Meo: Avrupa'daki otomobiller pahalı Renault CEO'su Luca de Meo, Avrupa'daki otomobiller büyük ve pahalı olduğunu söyledi. CEO'ya göre, markaların artık kompakt ve ucuz otomobil üretmesi gerekiyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa'ya akın etmeye başladı. Çinli markaların çok daha ucuza elektrikli araç piyasaya sürmesi, diğer üreticileri zor durumda bırakıyor.

Renault CEO'su Luca de Meo, Avrupa'daki otomobiller büyük ve pahalı olduğunu söyledi.

Sorumlu Avrupa

Luca de Meo, otomobil fiyatlarındaki bu orantısız artışın sorumluluğunun bir kısmını, son 20 yılda 'ürün çeşitliliğini artırdığı' iddia edilen düzenlemeler nedeniyle Avrupa'ya yüklüyor.

İnsanların satın alabileceği küçük otomobiller üretilmesi gerektiğini söyleyen Renault CEO'su, en az üç yeni kompakt model satışa çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

Fabrikalar hakkında da açıklama yapan CEO, şu ifadeleri kullandı:

Kazananlar, premium üreticiler oldu. Buy markalar, AB'nin tüm parasını Doğu Avrupa'daki fabrikalara yatırdı.



Almanlar düşük maliyetle üretip yüksek fiyatla satmak için oraya gittiler. İtalya'nın, İspanya'nın, Portekiz'in ve Fransa'nın içini boşalttılar.

De Meo'ya göre asıl suçlular, birinci sınıf otomobil üretenler ve Avrupa'nın parasıyla fabrikalarını İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa'nın aleyhine olacak şekilde doğu ülkelerine taşıyanlar.