Renault, çip krizi nedeniyle Türkiye'de üretime ara verdi

Oyak Renault, çip krizi nedeniyle 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren üretime 15 gün ara verecek.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi, etkisini hala yitirmedi.

Çip sıkıntısı nedeniyle daha önce ülkemizdeki üretimi iki kez durdurma kararı alan Oyak Renault, bir kez daha aynı kararı aldı.

Oyak Renault'nun Bursa'daki fabrikası, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara verecek.

ÜRETİM TAMAMEN DURACAK

Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.