Renault, çip krizini çözmek için STMicroelectronics ile ortak oldu

Renault, çip krizini çözmek için STMicroelectronics ile ortak oldu

STMicroelectronics, Renault Grubu'nun elektrikli ve hibrit araçlarının verimliliğini daha da artırmak için özel ürünler ve çözümler geliştirecek.

Otomotiv sektöründe aylardır devam eden çip krizi nedeniyle zor durumda kalan markalar, bu sorunu aşmak için çeşitli adımlar atıyor.

Gelecekte böyle bir sorun yaşamak istemeyen Renault, tamamen elektrikli ve hibrit modellerinin tedarikçisi olması için dünyaca ünlü STMicroelectronics ekibiyle el sıkıştı.

Anlaşma kapsamında İsviçreli tedarikçi, Renault Grubu için batarya, elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniği sistemlerine yönelik ürün ve çözümler tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve tedarik edecek.

BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Söz konusu ürün ve çözümler, güç kayıplarını azaltıp verimliliği artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini ve şarj sürelerini iyileştirecek. Böylece daha düşük pil maliyetleri, şarj başına daha fazla kilometre, daha kısa şarj süresi ve daha düşük kullanıcı maliyeti olmak üzere bir dizi avantaj ortaya çıkacak.

STMicroelectronics yaptığı açıklamada, 2026-2030 yılları arasında pek çok Renault modelinde kendi ürünlerinin kullanılacağını açıkladı.

IHS Markit araştırmalarına göre STMicroelectronics şu anda dünyanın en güçlü 7. çip tedarikçisi konumunda. Bu anlaşma ile birlikte şirketin, yüzde 5 olan pazar payını genişletmesi bekleniyor.