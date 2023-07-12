Renault Clio 1 milyon TL'ye yaklaştı! İşte güncel fiyat listesi Renault Clio'nun temmuz ayına özel açıklanan fiyat listesine yakından bakıyoruz. İşte güncel Renault Clio fiyatları.

ensonhaber.com

Bursa'daki fabrikada üretilen Renault Clio, yeni yıla girmemizle birlikte büyük bir fiyat artışı yaşamıştı.

Türkiye'nin en popüler otomobillerinden Renault Clio, motor ve donanım paketi seçeneklerini kaybetmiş ve tek bir paket olarak satışa sunulmuştu.

Renault Clio, artık yeniden Joy, Touch ve İcon olmak üzere üç farklı paket seçeneği ile satışa sunuluyor.

Joy paket, en 'boş' paket ve en uygun fiyatlı seçenek olarak fiyat listelerinin tepesinde yer alıyor.

Renault Clio fiyat listesi

Renault Clio modellerinin fiyatları temmuz ayına özel güncellendi. En pahalı Clio'nun fiyatı 1 milyon TL'ye yaklaştı.

1.0 65 bg, Benzinli Joy, Manuel 780 bin 900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 866 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch, Manuel 827 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch Otomatik 902 bin 900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Icon, Otomatik 970 bin TL