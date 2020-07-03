Renault Clio, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Renault Clio, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Bursa'da üretilen Renault Clio, 27 ülke pazarında en çok satan otomobil modeli olmayı başardı.

Bursa'daki fabrikada üretilen Renault Clio, Avrupa pazarında geçtiğimiz mayıs ayının en çok satan otomobiller listesinde zirveye oturdu.

Renult Clio, mayıs ayında 16 bin 28 adet sattı. Volkswagen markasının kompakt sınıftaki modeli Golf; 13 bin 125 adetle ikinci sırada yer alırken, ilk 3’te son olarak Peugeot’nun 208 modeli 10 bin 977 adetle yerini aldı.

Sıralamada bir diğer dikkat çeken detay ise Dacia Sandero’nun Peugeot 208’in sadece 300 adet gerisinde olması oldu.

Elektrikli otomobillerde en çok satan ise Renault Zoe olurken, Volkswagen Golf ikinci, Tesla Model 3 ise üçüncü oldu.