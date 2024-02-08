Renault Duster, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de! Renault, Dacia adı altında yıllar boyu özel bir kullanıcı kitlesine sahip olan SUV modeli Duster’ı kendi adıyla piyasaya sürerek Türkiye’deki ürün gamını genişletecek.

ensonhaber.com

Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, şimdi de Türkiye için yeni planlarını paylaştı.

Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modeli, Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek.

Duster, artık Renault markası olarak satılacak

Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Bu kapsamda Duster, artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunulacak.

Yeni Renault Duster için geri sayım

Renault, Dacia adı altında yıllar boyu özel bir kullanıcı kitlesine sahip olan SUV modeli Duster’ı ikinci çeyrekte ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor

Duster, 2010 yılından bu yana Avrupa dışındaki 50’ye yakın pazarda satılan 1,7 milyonun üzerinde satış rakamları elde etmişti.

Renault Duster neler sunacak

Renault, Duster’da 140 hp güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları sunacak.

Yeni Renault Duster, SUV tasarımıyla iddialı bir görünüme sahip. Yeni modelin sağlamlık, dayanıklılık, off-road yetenekleriyle de öne çıkması hedefleniyor.

2027 yılına kadar, Renault’un ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak.

Türkiye’de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak.

Bu iddialı planları hayata geçirmek için Renault, Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. 2025 yılına kadar Bursa’daki AR-GE merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak.