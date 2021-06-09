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    Renault, egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapmaktan suçlu bulundu

    Fransa’da mahkeme, otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 09:09
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    Renault, egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapmaktan suçlu bulundu

    Fransa’da mahkeme, otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmetti.

    Renault'tan yapılan açıklamada, 2017’de başlatılan adli soruşturmada yargının, şirketin dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmettiği doğrulandı.

    RENAULT: SUÇ İŞLEMEDİK

    Şirketin suç işlemediği, araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediği kaydedilen açıklamada, "Tüm Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır." ifadesine yer verildi.

    Yargı makamları, Renault'nun 18 milyon eurosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon euroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon euroluk teminat vermesini kararlaştırdı.

    renault

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