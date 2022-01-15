Renault, elektrikli otomobiller için tarih verdi

Renault, 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli araç satan bir marka olacağını açıkladı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara dev yatırımlar yapmasını sağladı.

Şimdiye kadar bazı otomobil üreticileri, tamamen elektrikli araç satacakları tarihleri açıklamıştı. Bir açıklama da Fransız marka Renault'dan geldi.

Renault; 8 yıl içinde, yani 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli araç satan bir marka olacağını açıkladı.

İÇTEN YANMALI MOTOR ÜRETİMİ DE SONA ERECEK

Renault CEO’su Luca De Meo tarafından açıklanan hedef, içten yanmalı tüm Renault motorlarının üretiminin terk edilmesi anlamına geliyor.

8 yıl içinde içten yanmalı motorları terkedecek olan Renault, yüzde 100 elektrikli bir marka haline gelecek. Renault Grup çatısı altındaki Dacia markası için bu hedef tarih geçerli değil.

Renault’nun yeni dönem elektrikli araç ailesine ilk olarak yeni Mégane E-Tech Electric crossover, 5 süpermini ve 4 kompakt crossover eklenecek.

Bu modeller, etap etap hazır hale gelecek ve önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek. 2025 yılına kadar iki yeni elektrikli araç daha bu listeye eklenecek.

Paris İKlim Anlaşması ve Green Deal sözleşmesi gibi Avrupa'nın iki önemli çevre anlaşması, 2030 yılında markaların sadece elektrikli araç satmasına izin verecek şartlar içeriyor.

2040 yılına kadar önce otomobiller, ardından hafif ticari araçlar ve sonra da ticari araçlar 0 emisyonlu motorlarla satılmak zorunda olacak.

2053 yılında ise Türkiye dahil tüm Avrupa yollarında sadece 0 emisyonlu elektrikli ve hidrojenli araçlar dolaşıyor olacak.