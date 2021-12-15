Renault, elektrikliye geçiş için 1.700 kişiyi işten çıkaracak

Renault, elektrikli otomobil üretimine dönme planı kapsamında 1.700 çalışanın işine son vermek için sendikalarla anlaştı.

Fransız otomotiv üreticisi Renault, Fransa’da 1.700 çalışanın işine son verme planı konusunda sendikalardan destek aldı.

Elektrikli otomobil üretimine dönme planı kapsamında yapılacak işten çıkarmalar, 2022-2024 yılları arasında gerçekleşecek, yine bu dönemde 2 bin 500 kişi de işe alınacak.

Renault çalışanlarını temsil eden işçi sendikaları CFE-CGC, CFDT ve FO sendikalarının planı kabul ettiği belirtildi.

Şirketten konu hakkında bugün yapılan açıklamada anlaşmayla 9 yeni model üretileceği ve ülkede yıllık 700 binden fazla üretim hedeflendiği belirtildi.

TOPLAM 15 BİNE YAKIN ÇALIŞANIN GÖREVİNE SON

Renault geçen yıl maliyetleri azaltmak için tüm dünyada 14 bin 600 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.