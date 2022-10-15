Renault, eski arabaları geri dönüştürecek

Renault, eski arabaları geri dönüştürerek yılda 2.3 milyar euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault, "The Future Is NEUTRAL" adını verdiği yeni oluşumunu duyurdu.

Marka, bu iş koluyla yaşam ömrü sona ermiş araçları geri dönüştürecek. Renault, bu kapsamda yılda 2.3 milyar euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Fransız üreticiye göre modern araçlar yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir parçalardan oluşuyor.

Avrupa'da her yıl 11 milyon civarında aracın kullanım ömrünün sonuna geldiği hesaba katılırsa, geri dönüşüm işinin oldukça kârlı olduğunu söyleyebiliriz.

Fransız üretici, bu iş aracılığıyla 2030 yılına kadar 2.3 milyar euroluk işletme portföyü cirosuna ve yüzde 10'un üzerinde bir faaliyet kâr marjına ulaşmayı amaçlıyor.

Hisseleri yatırımcılara açacak

Bu hedef doğrultusunda Renault'nun diğer geri dönüşüm odaklı yan kuruluşlarıyla da çalışacak olan The Future Is NEUTRAL, 2030'a kadar yaklaşık 500 milyon euro tutarındaki yatırımları ortak finanse etmek için azınlık hisselerini dış yatırımcılara açacak.