Renault, gelecekteki SUV modeli Kardian'dan yeni görseller paylaştı Renault, gelecekteki uluslararası B segmenti SUV modelinin adını Kardian olarak açıklamıştı. Şirket, otomobilin tasarımını gösteren bazı ipucu görselleri yayınladı.

ensonhaber.com

Renault’nun uluslararası pazarlara yönelik yeni şehirli SUV’u Kardian olarak adlandırılacak.

Yeni B segmenti model, markanın Avrupa dışındaki pazarlarda yeni ürün atağının başlangıcını olacak.

YEni B SUV, 25 Ekim’de Rio de Janeiro’da Renault’nun yeni uluslararası stratejisini açıklayacağı bir etkinlikte tanıtılacak.

Araç hakkında B SUV sınıfında yani Clio bazlı bir otomobil olacağının haricinde bilgi verilmiyor.

Bazı iddialar ise modelin, Dacia Sandero Stepway'in Renault versiyonu olabileceği söyleniyor.

Dacia, Sandero'yu 2020 yılında güncellediğinde daha agresif görünüşlü Stepway versiyonunu tanıtmıştı. Sevilen model günümüzde ülkemizde de satışlarına devam ediyor.

Yeni görseller geldi

Renault, gelecekteki uluslararası B segmenti SUV modeli Kardian'ın tasarımını gösteren bazı ipucu görselleri yayınladı.

Fransız üretici tarafından paylaşılan görseller, her ne kadar karanlık olsa da yeni Renault Kardian'ın ön tasarımı ve silüeti hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

2024 Renault Kardian'ın ön tarafında markanın yeni logosu ile birlikte ince LED aydınlatmalar kendini gösteriyor.

Ayrıca, ince aydınlatmaların ortadaki panjur boyunca uzanan ince bir krom şeritle birbirine bağlandığını görüyoruz.

Modelin motor seçeneklerine dair detaylar da açıklanmadı. Bununla birlikte, Kardian'ın içten yanmalı benzinli ve dizel seçenekleri olabilir. Dacia ise kendi ailesini, 2025'ten sonra elektriklendirmeye başlayacak.