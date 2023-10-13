Renault, gelecekteki SUV modeli Kardian'ın iç mekanını gösterdi Renault, gelecekteki uluslararası B segmenti SUV modelinin adını Kardian olarak açıklamıştı. Şirket, otomobilin iç mekanını gösteren yeni görseller yayınladı.

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Renault’nun uluslararası pazarlara yönelik yeni şehirli SUV’u Kardian olarak adlandırılacak.

Yeni B segmenti model, markanın Avrupa dışındaki pazarlarda yeni ürün atağının başlangıcını olacak.

YEni B SUV, 25 Ekim’de Rio de Janeiro’da Renault’nun yeni uluslararası stratejisini açıklayacağı bir etkinlikte tanıtılacak.

Araç hakkında B SUV sınıfında yani Clio bazlı bir otomobil olacağının haricinde bilgi verilmiyor.

Bazı iddialar ise modelin, Dacia Sandero Stepway'in Renault versiyonu olabileceği söyleniyor.

Dacia, Sandero'yu 2020 yılında güncellediğinde daha agresif görünüşlü Stepway versiyonunu tanıtmıştı. Sevilen model günümüzde ülkemizde de satışlarına devam ediyor.

Yeni görseller paylaşıldı

Renault, gelecekteki uluslararası B segmenti SUV modeli Kardian'ın iç mekanını gösteren yeni fotoğraflar paylaştı.

Latin Amerika pazarına yönelik bir B-SUV olan yeni Renault Kardian'ın konsolunda ilk dikkat çeken detay 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı oldu.

Sürücünün önünde dijital gösterge ekranı da mevcut, ancak onun boyutu henüz belli değil. Multimedya ekranının altında ince havalandırma ızgaraları ve döner düğmeler bulunuyor.

Orta konsolda ise anahtar şeklinde bir vites seçici, elektronik park freni ve iki adet bardaklık göze çarpıyor.

Sürücünün hemen önünde, Renault'nun geçmişten ilham alan yeni logosunun da yer aldığı üç kollu direksiyon simidi bulunuyor. Otomobilin iç mekanı ile ilgili şimdilik başka detay yok.

Modelin motor seçeneklerine dair detaylar da açıklanmadı. Bununla birlikte, Kardian'ın içten yanmalı benzinli ve dizel seçenekleri olabilir. Dacia ise kendi ailesini, 2025'ten sonra elektriklendirmeye başlayacak.