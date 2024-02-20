Renault Grubu, 2023 mali sonuçlarını açıkladı: 52.4 milyar euro ciro Renault Group, 2023 yılında tüm mali tablolarda rekor düzeylerde güçlü iyileşme gerçekleşti. İşte markanın 2023 karnesi...

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Renault Group, yenilenen ürün yelpazesi sayesinde müşteri ilgisini çekmeye devam ediyor.

2023 yılında Avrupa'da en çok satan otomobiller listesinde Renault Group'un 2 aracı ilk 3'te yer alırken, Renault markası 5. sıradan 2. sıraya yükseldi.

Renault Group, 2023 yılında tüm mali tablolarda rekor düzeyde güçlü bir iyileşme yaşadı.

52.4 milyar euro ciro

Otomotiv üreticisi, 2023 yılı için bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artışla 52,4 milyar euro gelir bildirdi.

Otomobil satışlarından elde edilen gelir 48,15 milyar euro olarak gerçekleşti ve bu da öngörülen 48,74 milyar euroyu karşılamadı.

2023 yıl sonu finansal verilere ilişkin açıklama yapan Renault Group CEO'su Luca de Meo, şunları söyledi: