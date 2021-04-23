Renault Grubu, ilk çeyrekte satışlarını yüzde 1,1 artırdı

Renault Grubu’nun satışları ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 1,1 artış göstererek, 665 bin 38 adet seviyesinde gerçekleşti.

Renault Grubu, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, salgının etkisinin sürdüğü bir dönemde grup, yılın ilk 3 aylık döneminde 665 bin 38 adet araç satışı gerçekleştirdi. Marka, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 1,1 artırdı.

Yalnızca Renault markası ise; 2021'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artışla 433 bin 662 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, grubun cirosu 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 1,1 azalışla 10 milyar euro oldu.

AVRUPA'DAKİ SATIŞLAR ARTTI

Renault’nun Avrupa'daki piyasa payı, hafif ticari araç pazarının sağladığı güçlü ivmenin desteğiyle yüzde 3,9 büyüme gösterdi. Bu bağlamda, Renault markalı araç satışları yüzde 2,7 artış göstererek 250 bin 163 adede ulaştı.

Renault markası 2021'in ilk çeyreğinde 42 bin 951 adet elektrikli ve hibrit araç sattı. İkinci çeyrekten itibaren Renault, üç yeni E-TECH hibrit ve plug-in hibrit araç modelini piyasaya sürecek.

Renault, Avrupa dışındaki bölgelerde en karlı segmentlere yoğunlaşıyor. Marka, Hindistan'da hızla büyüyen kompakt SUV segmenti için yeni Kiger modelini başarıyla piyasaya sürerken, Rusya'da mart ayından bu yana satışta olan yeni Duster, çeşitli versiyonlarıyla piyasaya güçlü bir giriş yaptı.

TÜRKİYE 7. SIRADA

Öte yandan Türkiye, ilk 3 aylık dönemde Renault Grubu’nun en çok araç sattığı pazarlar arasında 7’nci sıradaki konumunu korudu.

