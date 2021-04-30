Renault Grubu, Türkiye’de mühendislik ekibi kuruyor

Renault Grubu, otomobil aksesuarları geliştirmek için Türkiye’de mühendislik ekibi kuracağını duyurdu.

Türkiye'deki satış sonrası mühendislik operasyonlarına 2018 yılı itibarıyla ağırlık vermeye başlayan Renault Grubu, Oyak Renault çatısı altında bulunan Global iş Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde, başta mühendislik, satınalma ve pazarlama olmak üzere satış sonrası ekibi kurma kararı aldı.

Şirket açıklamasına göre, birinci etap işe alım operasyonlarını tamamlayan satış sonrası ekibi, projelerin iş transferi süreçlerini de tamamladı.

PROJE VE AKSESUAR GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPACAK

Renault Grubu'nun otomobil projeleri ile eş zamanlı olarak aksesuar geliştirme çalışmalarını da Türkiye'den yürütecek olan mühendislik ekibi aynı zamanda, Fransa'daki merkez satış sonrası mühendislik ekibiyle beraber inovasyon çalışmaları da yürütecek.

Ekibin hedefleri arasında, yüksek teknoloji aksesuarlar alanında pazarın öncülerinden olan Uzak Doğu firmaları ile Türk firmalar arasında olası iş birliği yapılarının kurulmasına ortam sağlamak olacak.

Renault Grubu’nun Renault, Dacia ve Lada markalarına ait otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarının önemli bir bölümü, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde yeni kurulan satış sonrası mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek.

Renault Grubu, geliştirilecek otomobil aksesuarlarının satınalma ve iş geliştirme/pazarlama operasyonlarının bir kısmını da yine Türkiye'den yürütecek.