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    Renault Grubu, üçüncü çeyrekteki satış rakamlarını açıkladı

    Renault Grubu'nun gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyar 374 milyon euro olurken, markanın satışları yüzde 6,1'lik düşüşle 806 bin 320 adet olarak gerçekleşti.
    • AA
    • 24.10.2020 - 08:45
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    Renault Grubu, üçüncü çeyrekteki satış rakamlarını açıkladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, eski günlere dönmenin planlarını yapıyor. Salgından en çok etkilenen markaların başında gelen Renault, üçüncü çeyreğe ilişkin verileri açıkladı.

    Renault Grubu'nun gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 8,2 azalarak 10 milyar 374 euro seviyesinde gerçekleşti.

    Renault Grubu üçüncü çeyrekte 806 bin 320 araç satışı gerçekleştirdi. Satış adetleri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı.

    RENAULT

    AVRUPA'DA PAZAR PAYI ARTTI

    Açıklamaya göre Renault, yüzde 5 düşüş görülen Avrupa pazarında üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 405 bin 223 satış adediyle olumlu gidişatını sürdürdü. Pazar payı ise 0,2 puan artış ile yüzde 10,3 oldu.

    Renault markasının satışları, her biri kendi segmentinde lider olan Clio, Captur ve ZOE'nin performansları sayesinde yüzde 0,8 arttı.

    Dacia tarafında ise 2019'un üçüncü çeyreğindeki yüksek baz etkisinden dolayı satışlar yüzde 9,9 geriledi.

    TÜRKİYE'DE REKOR ARTIŞ

    Renault Grubu, yüzde 178’lik artışla çok güçlü bir toparlanma yaşayan Türkiye pazarında ise satışlarını yüzde 131,1 artırdı.

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