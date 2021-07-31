Renault Grubu yılın ilk yarısında 23 milyar euro gelir elde etti

Renault Grubu yılın ilk yarısında 23 milyar euro gelir elde etti

Renault Grubu’nun 2021 ilk yarı gelirleri, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 26,8 artışla 23 milyar 357 milyon euroya ulaştı.

Son zamanlarda otomotiv üreticileri, 2021 yılının ilk yarısına ait finansal verileri paylaşıyor. Fransız marka Renault da söz konusu döneme ilişkin verilerini yayınladı.

Oyak Renault açıklamasına göre, bu yılın ilk yarısında grubun gelirleri, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artarak 23 milyar 357 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Grup, bu yılın ilk yarısında cirosunun yüzde 2,8’ini oluşturan 654 milyon euro faaliyet karı elde etti. Satış finansmanı, 2020 yılının ilk yarısında grubun faaliyet karına 469 milyon euro katkı sağlarken, 2021'de bu katkı 593 milyon euro oldu. Bu artış, temelde maliyet riskindeki iyileştirmeden kaynaklandı.

"STRATEJİ PLANIMIZIN MEYVELERİNİ ALDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, "Karlılık odaklı Renaulution strateji planımızın meyveleri olan bu sonuçlar, hazırlık aşamasındaki yeni araçların gelmesiyle birlikte hızlanması beklenen geri dönüşümüzün başlangıcını oluşturuyor. Bu sonuçlara ulaşmamızı sağlayan azimli çalışmaları için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

Talepteki belirsizliklere, yıl genelinde yaklaşık 200 bin adet üretim kaybına yol açabilecek devam eden bileşen krizinin olumsuz etkilerine ve artan ham madde fiyatlarına rağmen, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet karı oranı elde etmeyi amaçlıyor.