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    Renault Grubu'nun küresel satışları 2021'de düştü

    Renault Grubu'nun otomobil ve hafif ticari araç satışları, yarı iletken kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 gerileyerek, düşüş serisini sürdürdü.
    • AA
    • 18.01.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:26
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    Renault Grubu'nun küresel satışları 2021'de düştü

    Dacia markasını bünyesinde bulunduran Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelinde otomobil ve hafif ticari satışları geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 4,5 düşerek 2 milyon 696 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

    2021 ile birlikte Renault Grubu'nun küresel satışlarda düşüş serisi üçüncü yıla taşınırken, 2020'de küresel satışlar yüzde 21,3 ve 2019'da yüzde 3,4 gerilemişti.

    DACIA SATIŞLARI ARTTI

    Söz konusu dönemde Renault markasının satışları yüzde 5,3 azalışla 1 milyon 693 bin 609 olarak gerçekleşirken, Dacia markasının satışları yüzde 3,1 artarak 537 bin 95'e yükseldi.

    Açıklamada, Renault markasının Avrupa'da elektrikli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirdiği belirtilerek, "E-TECH serisi (elektrik ve hibrit motorlar), 2021'de Avrupa'daki Renault otomobil satışlarının yüzde 30'unu oluşturdu. Bu oran 2020'de yüzde 17 olmuştu." denildi.

    renault


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