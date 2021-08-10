Renault, hibrit araçlar için Çin'li Geely ile ortak oldu

Renault, hibrit araçlar için Çin'li Geely ile ortak oldu

Renault, benzin ve elektrikle çalışan hibrit araçları Çin’de Geely’nin fabrikasında üretmek için anlaşma imzaladı.

Fransız otomobil üreticisi Renault, dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’de geçtiğimiz yıl faaliyetlerini durdurmuştu. Marka, Çinli üretici Geely ile ortak olarak yeniden Çin pazarına giriyor.

İki şirket, Renault markalı benzin ve elektrikle çalışan hibrit araçları; Geely’nin teknolojisini, tedarik zincirini ve üretim fabrikalarını kullanarak üretmek için anlaşma imzaladı.

İki otomobil üreticisi, aynı zamanda Geely’nin Lynk & Co markalı hibrit araçlarını Renault’nun 20 yıldan fazladır üretim ve satış yaptığı Güney Kore’de ortak olarak yerelleştirme opsiyonlarını değerlendirmek için anlaştı.

ÇİN VE GÜNEY KORE ODAKLI OLACAK

Ortak girişim, başlangıçta Çin ve Güney Kore’ye odaklanacak, ancak ilerde büyük ihtimalle hızla büyüyen diğer Asya pazarlarına genişleyecek.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Geely ve Renault, ortak girişimle tamamen elektrikle çalışan araçlar geliştirmeyi de planlıyor.



