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    Renault, hidrojenle çalışan otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor

    Renault'nun silüetini paylaştığı gizemli konsept otomobilin hidrojenle çalışacağı ve yakında tanıtılacağı belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:03
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    Renault, hidrojenle çalışan otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor

    Yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanan ve yalnızca su buharı salan hidrojen yakıt hücreleri, son yıllarda otomobil markalarının dikkatini çekiyor.

    Dünya devletleri, bu alandaki çalışmalarını hızlandırırken, büyük enerji şirketlerinden de yardım alıyor.

    Bu markalardan biri olan Fransız üretici Renault, hidrojenle çalışan konsept otomobilden ipucu görseli paylaştı.

    Fransız üretici, konseptten bahsederken "hydrogen engine" ifadesini kullandı. Bu da otomobilin hidrojenle çalışacağını düşündürüyor.

    renault

    Konsepte ilişkin görsele baktığımızda, hatchback mi yoksa crossover mı olduğu pek anlaşılmıyor.

    Üstteki ince LED aydınlatmaların ve aydınlatılmış logonun Renault 5'i anımsattığını söyleyebiliriz.

    Ancak tampon kenarlarındaki üçgen şekilli aydınlatmalar, daha önce hiçbir Renault aracında karşımıza çıkmamıştı.

    MAYISTA TANITILACAK

    Bunun dışında konsepte ilişkin herhangi bir bilgi olmasa da kaynaklar, otomobilin mayıs ayında tanıtılacağını söylüyor.

    renault

    HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

    Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

    Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

    Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.


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