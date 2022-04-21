Renault, hidrojenli otomobilini 19 Mayıs'ta tanıtacak

Renault'nun sürdürülebilir gelecek hayalini temsil edecek hidrojenli konseptin tanıtım tarihi 19 Mayıs olarak açıklandı.

Yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanan ve yalnızca su buharı salan hidrojen yakıt hücreleri, son yıllarda otomobil markalarının dikkatini çekiyor.

Dünya devletleri, bu alandaki çalışmalarını hızlandırırken, büyük enerji şirketlerinden de yardım alıyor.

Bu markalardan biri olan Fransız üretici Renault, hidrojenle çalışan konsept otomobilini 19 Mayıs'ta görücüye çıkaracak.

Yeni görüntü geldi

İlk kez şubat ayında markanın finansal verilerinin ve gelecek planlarının açıklandığı toplantıda duyurulan otomobilden yeni bir teaser görüntüsü daha geldi.

Yukarıdaki yeni teaser içerisinde sadece aracın ışıklandırılmış Renault logosuna ev sahipliği yapan camlarını görebiliyoruz. Fransız üretici, hala modelin detaylarını gizliyor.

Renault'nun yeni teknolojisi, içten yanmalı motorların hidrojeni yakıt olarak kullanmasına yardımcı olacak. Bu sayede gelecekte içten yanmalı motorlara veda etmemize gerek olmayabilir.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Renault'nun yeni modelinde ise içten yanmalı motorların hidrojeni yakıt olarak kullanması sağlanacak.





Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.