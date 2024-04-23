Renault iddialı: Yeni modeller satışları artıracak Renault, yeni modellerin 2024 satışlarını artıracağını söylüyor. Şirketin ilk çeyrek gelirleri ise yüzde 1,8 arttı.

ensonhaber.com

Renault, bu yıl bir dizi yeni modeli piyasaya sürerek satış büyümesinin hızlanmasını bekliyor.

Şirket, 23 Nisan'da paylaştığı raporda, ilk çeyrekte gelirinin yüzde 1,8 artışla 11,7 milyar euroya yükseldiğini bildirdi.

Satışlar da arttı

Şirketin küresel araç satışları ise bu çeyrekte, bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 549 bin 99'a yükseldi.

Renault bir geri dönüş planının ortasındayken, aynı zamanda elektrikli modellere geçişi hızlandırıyor ve bu yıl 25 bin euroluk tamamen elektrikli Renault 5 de dahil olmak üzere yedi yeni modeli piyasaya sürecek.

2024 zorlu geçecek

Küresel otomotiv sektörü, elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşladığı bir dönemde zorlu bir yıla hazırlanıyor ve bu durum, halihazırda Çin'in şiddetli rekabetiyle mücadele eden şirketlere yeni bir zorluk daha ekliyor.

Uygun fiyatlı seçeneklerin eksikliği, elektrikli araçların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Renault Mali İşler Direktörü Thierry Pieton, şirketin elektrikli araç maliyetlerini 2027 yılına kadar yüzde 40 azaltma yolunda ilerlediğini söyledi.

Pieton, fiyatı 20 bin euronun altında olan güncellenmiş elektrikli Dacia Spring siparişlerinin bu yılın ikinci yarısında başlayacağını da belirtti.