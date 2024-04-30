Renault, ikonik modeli Renault 4'ü yeniden satışa sunacak Elektrikli bir araç olarak yeniden hayata döndürülmesi planlanan Renault 4 hakkında yeni bilgiler geldi.

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Fransız otomotiv devi Renault, 60'lı yılların ikonik modeli Renault 4'ü tamamen elektrikli bir araç olarak yeniden karşımıza çıkaracak.

Elektrikli Renault 4'ün, gövde tipi olarak crossover'lara benzeyeceği söyleniyordu. Yeni paylaşılan ipucu görselleri, bu bilgiyi doğrular nitelikte.

Elektrikli Renault 4, farklı bir gövde tipiyle gelecek olsa da geçmişten de izler taşıyor. Otomobil, özellikle ön bölümde farları da içerisine alan çerçeve ile geçmişi anımsıyor.

Gelecek yıl üretim başlıyor

2025 yılında üretime girecek araç Renault 4 olarak adlandırılacak ve tamamen elektrikli bir crossover olarak karşımıza çıkacak.

Elektrikli Renault 4'ün ön kısmında parlak siyah bir panel ve zarif farlar yer alırken, tampondaki boyasız plastik parçalar crossover karakterini vurguluyor.

Ancak yine de araç 4.2 metre uzunluğundaki kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma da oldukça uygun olacak.

Otomobilin teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Renault 4'ün yaklaşık 400 km. menzil sunacağı tahmin ediliyor.