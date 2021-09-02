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    Renault, İspanya'da üretime verdiği arayı uzattı

    Renault, İspanya’da yer alan fabrikalarında küresel çip tedarik sorunu nedeniyle üretime verdiği arayı uzattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 08:57
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    Renault, İspanya'da üretime verdiği arayı uzattı

    Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

    Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yapılıyor.

    RENAULT ÜRETİMİ DURDURUYOR

    Renault, mikroçip sıkıntısı nedeniyle İspanya'da üretimi kısmen durduracağını duyurdu.

    Renault İspanya sözcüsü, markanın küresel yarı iletken kıtlığı nedeniyle koruyucu bir önlem olarak İspanya'daki üç montaj tesisini yıl sonuna kadar pasif duruma getireceğini söyledi.

    Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, gerek Fransa'dan gerekse İtalya'dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı geçtiğimiz mart ayında ülkemizde de üretimi birkaç kez durdurma kararı almıştı.

    renault

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