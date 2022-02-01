Renault Kadjar'ın yerini alacak Austral, yeniden ortaya çıktı

Renault bir süredir Kadjar'ın yerini dolduracak yeni aracıyla ilgili ipucu görselleri paylaşıyor. Şimdi de otomobilin nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.

Renault Mais açıklamasına göre, Latince 'australis' kelimesinden türetilen Austral, Fransızca da dahil olmak üzere birçok Avrupa dilinde karşılık bulan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor.

4,51 metreye kadar uzunluğa sahip Austral, 5 kişilik geniş ve konforlu bir yaşama alanı sunuyor. Söz konusu yeni model, Arkana ve yeni Megane E-Tech Electric modellerinin ardından Renault’nun C-segmentindeki konumunu tekrar güçlendirme hedefini destekliyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kolesa.ru internet sitesi, Renault Austral'in render görüntülerini yayınladı. Yeni crossover, 2015'in Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Kadjar'ın yerini alacak.

Renault Austral dış görünüm olarak, 2021'in Eylül ayında piyasaya sürülen yeni elektrikli Megane'ı andırıyor. Araç, CMF-C/D mimarisi üzerine inşa edilecek, ancak boyut açısından hem Qashqai'den hem de Kadjar'dan biraz daha büyük olacak.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Renault Austral'de dizel seçeneğine yer verilmeyeceği ve otomobilin sadece hibrit motorla satışa sunulacağı söyleniyor.

Müşteriler, 12 volt yarı hibrit desteğine sahip 1.3 TCe ünite ve 48 volt yarı hibrit teknolojisine sahip 1.2 TCe ünite arasında tercih yapabilecek.

Şirkete göre yeni motorlar düşük CO2 emisyonlarıyla dikkat çekecek ve 200 beygire kadar güç sunacak. Renault Austral'in ilkbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.