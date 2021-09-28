Renault Kangoo'ya kardeş geldi: Yeni Nissan Townstar tanıtıldı

Yeni Nissan Townstar, benzinli ve elektrikli versiyonlarıyla görücüye çıktı. Aracın özelliklerine daha yakından bakıyoruz...

Japon otomotiv devi Nissan, yeni hafif ticari modeli Townstar ile karşımıza çıktı. Hem benzinli, hem de elektrikli olarak tercih edilebilen araç, NV250 ve e-NV200 modellerinin yerini alacak.

Tasarım olarak Renault Kangoo'nun ikiz kardeşi olarak tanımlayabileceğimiz yeni Nissan Townstar, CMF-C platformu üzerine inşa edildi.

Tıpkı Kangoo gibi Combi ve Van versiyonları bulunan araç. tek bir farkla kaputu altında dizel bir ünite kullanmıyor.

NISSAN TOWNSTAR TEKNİK DETAYLAR

Aracın benzinli versiyonunda Euro-6d normlarına uyumlu 1.3 litre ünite karşımıza çıkıyor. Söz konusu motor 130 beygir güç ve 244 Nm tork üretiyor.

Townstar'ın tamamen elektrikli versiyonunda ise 122 beygir (90 kW) güç ve 245 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 44 kWsa batarya kullanılıyor.

Aracın sürüş menzili de 285 kilometre olarak açıklandı. Öte yandan bataryanın 42 dakikada 0'dan yüzde 80 doluma ulaştığı belirtiliyor.

Yeni Nissan Townstar, güvenlik ve gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor.

Yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip akıllı acil durum freni, ProPILOT Park teknolojisi (elektrikli versiyonda) ve akıllı hız sabitleme sistemi (benzinli versiyonda) bu teknolojilerden yalnızca birkaçı.

Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi özellikler de araçtaki yerini alıyor.

Townstar'ın Van versiyonunda 3.9 m3'e kadar kargo alanı sunuluyor. Bu sayede kargo bölümünde Avrupa standartlarında iki palet taşınabiliyor.

800 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan aracın römork çekme kapasitesi de 1500 kilogram olarak açıklandı.

Öte yandan otomobilin benzinli ve elektrikli sürümüne dair henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.