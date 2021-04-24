Renault Megane, Clio ve Kadjar modellerinde bahar kampanyası

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, markanın Megane, Clio ve Kadjar modellerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. İşte güncel Renault kampanyaları...

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl otomobil üreticileri için bir hayli zor geçti. Fabrikalarını ve satış bayilerini kapatmak zorunda kalan markalar, her ne kadar normalleşme ile birlikte yeniden üretime başlasalar da zarar etmekten kurtulamadı.

Bu otomobil üreticilerinden biri olan Fransız Renault, salgın nedeniyle 2020'de 8 milyar euro zarar ettiğini açıklamıştı.

Yeni yılda çeşitli modellerinde kampanyalar düzenleyen marka, 2021'de yeniden yükselişe geçmek istiyor.

MEGANE, CLIO VE KADJAR MODELLERİNDE FIRSATLAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

B-HB segmentinin açık ara lideri olan yeni Clio, 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Kadjar modelleri ise nisan ayına özel 332 bin TL'den satışa sunuluyor.