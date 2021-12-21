Renault Megane E-Tech Electric yurt dışı fiyatı açıklandı

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve ön siparişe açılan yeni Megane E-Tech modelinin yurt dışı fiyatı belli oldu.

Fransız otomobil üreticisi Renault, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen Münih Otomobil Fuarı'nda merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Megane E-Tech modelini tanıtmıştı.

Yeni bağlantılı bilgi-eğlenci sistemi OpenR ile gelen yeni Megane E-Tech Electric, 60 KWh'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 470 kilometre menzile sahip olacak.

Modelin giriş versiyonunun elektrikli motorundan 130 bg güç ve 250 Nm tork üretebildiğini belirtelim. Bir üst basamakta ise 220 bg güç ve 300 Nm tork üretebilen versiyonlar bulunacak. Bu motor sayesinde her iki model de 0-100 km/sa hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlayabiliyor.

Avrupa'nın önde gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor.

ELEKTRİKLİ MEGANE YURT DIŞI FİYATI

2022'nin ortasında ülkemize de gelmesi beklenen Renault Megane E-Tech Electric'in yurt dışı fiyatı belli oldu. Tamamen elektrikli kompakt model, Fransa'da 35 bin 200 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.