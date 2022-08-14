Renault Megane fiyat listesi: Ağustos 2022 güncel Megane fiyatları

Renault Megane fiyat listesini sizler için derledik. İşte ağustos ayı itibarıyla Megane fiyatları ve otomobilin öne çıkan özellikleri...

Pandemi ve çip krizi nedeniyle ülkemizde oldukça yükselen sıfır araç fiyatları, son zamanlarda ise dolar kuru nedeniyle adeta fırladı.

2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, geçtiğimiz yıl şubat ayında yollara çıkmıştı.

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, tıpkı diğer modellerde olduğu gibi ağustpsta da zamlandı.

Renault Megane fiyat listesi

Renault Megane güncel fiyat listesi, ağustos ayına özel olarak güncellendi. Paylaşılan fiyatlara baktığımızda, baz modelin fiyatının 13 bin 100 TL zamlandığını görüyoruz.

Joy 1.3 TCe 140 bg

Mayıs: 445 bin TL

Haziran: 519 bin TL

Temmuz: 525 bin 900 TL

Ağustos: 539 bin 100 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

Mayıs: 502 bin 900 TL

Haziran: 583 bin 900 TL

Temmuz: 589 bin 900 TL

Ağustos: 603 bin TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg

Mayıs: 455 bin 900 TL

Haziran: 529 bin 900 TL

Temmuz: 535 bin 900 TL

Ağustos: 549 bin TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg

Mayıs: 512 bin 900 TL

Haziran: 593 bin 900 TL

Temmuz: 599 bin 900 TL

Ağustos: 613 bin TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Mayıs: 573 bin 900 TL

Haziran: 662 bin 900 TL

Temmuz: 669 bin TL

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 583 bin 900 TL

Mayıs: 583 bin 900 TL

Haziran: 673 bin TL

Temmuz: 679 bin TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 584 bin 900 TL

Mayıs: 584 bin 900 TL

Haziran: 669 bin TL

Temmuz: 675 bin TL

Ağustos: 686 bin TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Mayıs: 621 bin 900 TL

Haziran: 717 bin TL

Temmuz: 726 bin TL

Ağustos: 743 bin 900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 643 bin TL

Mayıs: 643 bin TL

Haziran: 742 bin 900 TL

Temmuz: 752 bin TL

Ağustos: 769 bin TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Mayıs: 660 bin 900 TL

Haziran: 768 bin TL

Temmuz: 777 bin 900 TL

Ağustos: 795 bin TL

Renault Megane öne çıkan özellikler

Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.

Motor seçenekleri

Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.