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    Renault Megane fiyat listesi: Aralık 2022 güncel Megane fiyatları

    Renault Megane fiyat listesini sizler için derledik. İşte aralık ayı itibarıyla Megane fiyatları ve otomobilin öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:38
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    Renault Megane fiyat listesi: Aralık 2022 güncel Megane fiyatları

    Pandemi ve çip krizi nedeniyle ülkemizde oldukça yükselen sıfır araç fiyatları, son zamanlarda ise dolar kuru nedeniyle adeta fırladı.

    2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, geçtiğimiz yıl şubat ayında ülkemizde satışa sunulmuştu.

    2016 yılından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan'ın aralık ayına özel açıklanan fiyat listesine gelin yakından bakalım.

    renault megane sedan

    Renault Megane fiyat listesi - Aralık 2022

    Renault Megane güncel fiyat listesi, aralık ayına özel olarak yayınlandı. Paylaşılan fiyatlara baktığımızda, eylül ve ekim aylarında zam gelmeyen otomobile, kasımda büyük zam gelmişti. Aralıkta fiyat artışı düşük oldu.

    İşte Megane fiyatlarının son 8 aylık değişimi:

    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

    • Mayıs: 502 bin 900 TL
    • Haziran: 583 bin 900 TL
    • Temmuz: 589 bin 900 TL
    • Ağustos: 603 bin TL
    • Eylül: 603 bin TL
    • Ekim: 603 bin TL
    • Kasım: 651 bin TL
    • Aralık: 653 bin 500 TL

    Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg

    • Mayıs: 512 bin 900 TL
    • Haziran: 593 bin 900 TL
    • Temmuz: 599 bin 900 TL
    • Ağustos: 613 bin TL
    • Eylül: 613 bin TL
    • Ekim: 613 bin TL
    • Kasım: 661 bin TL
    • Aralık: 663 bin 500 TL

    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

    • Mayıs: 584 bin 900 TL
    • Haziran: 669 bin TL
    • Temmuz: 675 bin TL
    • Ağustos: 686 bin TL
    • Eylül: 692 bin 900 TL
    • Ekim: 692 bin 900TL
    • Kasım: 740 bin 900 TL
    • Aralık: 711 bin TL

    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

    • Mayıs: 621 bin 900 TL
    • Haziran: 717 bin TL
    • Temmuz: 726 bin TL
    • Ağustos: 743 bin 900 TL
    • Eylül: 743 bin 900 TL
    • Ekim: 743 bin 900 TL
    • Kasım: 797 bin TL
    • Aralık: 797 bin TL

    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg

    • Mayıs: 643 bin TL
    • Haziran: 742 bin 900 TL
    • Temmuz: 752 bin TL
    • Ağustos: 769 bin TL
    • Eylül: 769 bin TL
    • Ekim: 769 bin TL
    • Kasım: 817 bin 900 TL
    • Aralık: 752 bin TL

    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

    • Mayıs: 660 bin 900 TL
    • Haziran: 768 bin TL
    • Temmuz: 777 bin 900 TL
    • Ağustos: 795 bin TL
    • Eylül: 795 bin TL
    • Ekim: 795 bin TL
    • Kasım: 848 bin TL
    • Aralık: 848 bin TL

    Renault Megane öne çıkan özellikler

    Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

    Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

    C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.

    renault megane sedan

    Motor seçenekleri

    Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

    Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

    1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.

    renault megane sedan


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