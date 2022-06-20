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- Renault Megane fiyat listesi: Haziran 2022 güncel Megane fiyatları
Renault Megane fiyat listesi: Haziran 2022 güncel Megane fiyatları
- Haber Merkezi
- 20.06.2022 - 09:01
- Güncelleme : 20.06.2022 - 09:38
Pandemi ve çip krizi nedeniyle ülkemizde oldukça yükselen sıfır araç fiyatları, son zamanlarda ise dolar kuru nedeniyle adeta fırladı.
2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, geçtiğimiz yıl şubat ayında ülkemizdeki müşterileriyle buluşmuştu.
2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, haziranda da zamlandı.
Renault Megane fiyat listesi
Renault Megane güncel fiyat listesi, haziran ayına özel olarak güncellendi. Paylaşılan fiyatlara baktığımızda, baz modelin fiyatının 74 bin TL zamlandığını görüyoruz.
Joy 1.3 TCe 140 bg
- Mayıs: 445 bin TL
- Haziran: 519 bin TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
- Mayıs: 502 bin 900 TL
- Haziran: 583 bin 900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
- Mayıs: 455 bin 900 TL
- Haziran: 529 bin 900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
- Mayıs: 512 bin 900 TL
- Haziran: 593 bin 900 TL
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Mayıs: 573 bin 900 TL
- Haziran: 662 bin 900 TL
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 583 bin 900 TL
- Mayıs: 583 bin 900 TL
- Haziran: 673 bin TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 584 bin 900 TL
- Mayıs: 584 bin 900 TL
- Haziran: 669 bin TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Mayıs: 621 bin 900 TL
- Haziran: 717 bin TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 643 bin TL
- Mayıs: 643 bin TL
- Haziran: 742 bin 900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Mayıs: 660 bin 900 TL
- Haziran: 768 bin TL
Renault Megane öne çıkan özellikler
Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.
Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.
C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.
Motor seçenekleri
Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.
Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.
1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.