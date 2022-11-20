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- Renault Megane fiyat listesi: Kasım 2022 güncel Megane fiyatları
Renault Megane fiyat listesi: Kasım 2022 güncel Megane fiyatları
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 09:47
Pandemi ve çip krizi nedeniyle ülkemizde oldukça yükselen sıfır araç fiyatları, son zamanlarda ise dolar kuru nedeniyle adeta fırladı.
2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, geçtiğimiz yıl şubat ayında ülkemizdeki müşterileriyle buluşmuştu.
2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan'ın kasım ayına özel açıklanan fiyat listesine gelin yakından bakalım.
Renault Megane fiyat listesi - Kasım 2022
Renault Megane güncel fiyat listesi, kasım ayına özel olarak yayınlandı. Paylaşılan fiyatlara baktığımızda, eylül ve ekim aylarında zam gelmeyen otomobile, kasımda büyük zam geldiğini görüyoruz.
İşte Megane fiyatlarının son 7 aylık değişimi:
Joy 1.3 TCe 140 bg
- Mayıs: 445 bin TL
- Haziran: 519 bin TL
- Temmuz: 525 bin 900 TL
- Ağustos: 539 bin 100 TL
- Eylül: 539 bin 100 TL
- Ekim: 539 bin 100 TL
- Kasım: 573 bin 900 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
- Mayıs: 502 bin 900 TL
- Haziran: 583 bin 900 TL
- Temmuz: 589 bin 900 TL
- Ağustos: 603 bin TL
- Eylül: 603 bin TL
- Ekim: 603 bin TL
- Kasım: 651 bin TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
- Mayıs: 455 bin 900 TL
- Haziran: 529 bin 900 TL
- Temmuz: 535 bin 900 TL
- Ağustos: 549 bin TL
- Eylül: 549 bin TL
- Ekim: 549 bin TL
- Kasım: 584 bin TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
- Mayıs: 512 bin 900 TL
- Haziran: 593 bin 900 TL
- Temmuz: 599 bin 900 TL
- Ağustos: 613 bin TL
- Eylül: 613 bin TL
- Ekim: 613 bin TL
- Kasım: 661 bin TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
- Mayıs: 584 bin 900 TL
- Haziran: 669 bin TL
- Temmuz: 675 bin TL
- Ağustos: 686 bin TL
- Eylül: 692 bin 900 TL
- Ekim: 692 bin 900TL
- Kasım: 740 bin 900 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Mayıs: 621 bin 900 TL
- Haziran: 717 bin TL
- Temmuz: 726 bin TL
- Ağustos: 743 bin 900 TL
- Eylül: 743 bin 900 TL
- Ekim: 743 bin 900 TL
- Kasım: 797 bin TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
- Mayıs: 643 bin TL
- Haziran: 742 bin 900 TL
- Temmuz: 752 bin TL
- Ağustos: 769 bin TL
- Eylül: 769 bin TL
- Ekim: 769 bin TL
- Kasım: 817 bin 900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Mayıs: 660 bin 900 TL
- Haziran: 768 bin TL
- Temmuz: 777 bin 900 TL
- Ağustos: 795 bin TL
- Eylül: 795 bin TL
- Ekim: 795 bin TL
- Kasım: 848 bin TL
Renault Megane öne çıkan özellikler
Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.
Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.
C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.
Motor seçenekleri
Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.
Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.
1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.