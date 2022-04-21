Renault Megane fiyat listesi: Nisan 2022 güncel Megane fiyatları

Renault Megane fiyat listesini sizler için derledik. İşte nisan ayı itibarıyla Megane fiyatları ve otomobilin öne çıkan özellikleri...

Pandemi ve çip krizi nedeniyle ülkemizde oldukça yükselen sıfır araç fiyatları, son zamanlarda ise dolar kuru nedeniyle adeta fırladı.

2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, geçtiğimiz yıl şubat ayında ülkemizde satışa sunulmuştu.

Megane ailesinin dört kapılı versiyonu; benzinde iki, dizelde ise tek motor seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, yenilenen tasarımı; artan konforu ve iyileşen güvenlik destek sistemleri ile Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

Renault Megane fiyat listesi

Renault Megane güncel fiyat listesi, nisan ayına özel olarak güncellendi. İşte güncel Megane fiyatları:

Joy 1.3 TCe 140 bg - 445 bin TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 502 bin 900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 455 bin 900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 512 bin 900 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 573 bin 900 TL

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 583 bin 900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 584 bin 900 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 621 bin 900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 643 bin TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 660 bin 900 TL

Renault Megane öne çıkan özellikler

Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.

Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılan Megane Sedan'ın jant seçenekleri ise 16 ile 18 inç arasında değişiyor.

Motor seçenekleri

Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.