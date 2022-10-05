Renault Megane RS yollara veda ediyor

Renault Megane temelli performanslı hatchback versiyon RS, emekliye ayrılıyor.

Renault, şirketin gelecek haritasını tamamen elektrikli araçlar üzerine inşa ediyor ve bu nedenle bazı içten yanmalı modellerin üretimine son veriyor.

Bu modellerden biri de Renault Megane temelli performanslı hatchback versiyon RS olacak. Renault Sport’un son performans modeli ve Renault’nun kalan tek benzinli hot hatch’i olan Renault Megane RS, emekliye ayrılıyor.

Renault Megane RS, 2023'te son kez piyasaya çıkacak

Renault’nun benzinli hatchback performans otomobili 2023 yılında son kez piyasaya çıkacak ve yerini elektrikli Megane E-Tech’e devredecek.

Volkswagen Golf GTI, Honda Civic Type R, Hyundai i30 N ve yeni piyasaya sürülen Cupra Leon gibi araçlarla rekabet eden Megane RS, elektrikli araçlara geçişin son kurbanı oldu.