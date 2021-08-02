Renault Megane Sedan, Karsan tarafından üretilecek

Renault Megane Sedan araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin iki şirket arasında anlaşma sağlandı.

2020 Ekim'de makyajlanan ve uzun bir süredir ülkemize üretilen Renault Megane, yenilenen yüzüyle geçtiğimiz şubat ayında satışa sunulmuştu.

2020 satışlarını FIAT Egea'nın ve Clio'nun ardında üçüncü tamamlayan Megane ailesinin sedan versiyonu; benzinde iki, dizelde ise tek motor seçeneğiyle otomobilseverlerle buluşuyor.

KARSAN ÜRETECEK

Karsan'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault ile Megane Sedan model araçların üretimi konusunda anlaşma imzalandı.

KAP açıklamasında, sözleşme süresinin üretimin başlayacağı tarihten itibaren 5 yıl olduğu belirtildi. Üretimin başlaması için gerekli yatırımların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

210 MİLYONLUK YATIRIM

Karsan tesislerinde bu üretimin yapılması için 210 milyon TL'lik yatırım yapılacak. Bu yatırımla birlikte tesisler yıllık 55 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olacak.

Oyak Renault'dan yapılan açıklamada, "Bu proje ile mevcut Megane Sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor." denildi.

Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek.

Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek.