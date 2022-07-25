Renault Megane üretimi durma aşamasında

Gelen bilgilere göre, İspanya ve Türkiye’de üretilen Renault Megane artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyor.

2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen yeni Renault Megane, geçtiğimiz yıl şubat ayında yollara çıkmıştı.

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan için işler pek de iyi gitmiyor.

İngiliz Autocar dergisinin haberine göre, İspanya ve Türkiye’de üretilen ve sağdan direksiyonlu şekilde İngiltere’de satılan Megane’ın üretiminin durdurulduğu söyleniyor.

Fransız üreticinin elinde Megane E-Tech adında, Hatchback ve Sedan modelin yerini alacak Crossover formunda bir model bulunuyor.

Öte yandan, İngiliz medyası üretimin sadece İngiltere için mi yoksa bütün pazarlar için mi durdurulduğunu belirtmiyor.

Bursa’da faaliyetlerine devam eden Karsan, Eylül 2022’den bu yana belirli pazarlar için sadece Megane sedan versiyonunu üretecek. Bu üretimin Karsan tarafında 5 yıl sürmesi bekleniyor.

Son olarak, İngiltere'den gelen iddiaların şimdilik Renault tarafından doğrulanmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Bir zamanlar Avrupa'nın lideriydi

Megane, 4 nesil boyunca üretildi ve C segmentinin en köklü isimlerinden biriydi. İlk olarak 1997 yılında üretilmeye başlanan otomobil, 2004 yılında 465 bin 778 adet satarak Avrupa’da en çok satılan C segment otomobil oldu.

O zaman beri ise satış rakamları ciddi şekilde düşen model yakın zamanda tüm Avrupa ülkelerinde yollara veda edebilir.

