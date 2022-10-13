Renault, Nissan'daki hisselerini düşürmek istiyor

Renault'nun Nissan'daki mevcut hisse oranının düşürülmesini müzakere ettiği açıklandı.

Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç yarışında rakipleriyle rekabet edebilmek için operasyonlarını yeniden düzenleyecek.

Marka, bunun için elektrikli araç geliştirme ve üretim işini içten yanmalı motorlu araçlardan ayırmak istiyor. Elbette şirket, bunun için ittifak üyesi Nissan'ın da onayını alması gerekiyor.

Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip.

Renault hisse düşürmek istiyor

AA'nın haberine göre Renault'nun, Nissan'daki hissesinin yüzde 15'e düşürülmesi görüşüldü.

Nissan'ın, mevcut hisse oranlarının eşit olmaması sebebiyle Fransız firma ile hisse oranlarını müzakere etme kararı aldığı kaydedildi.

Renault'nun ise bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse düşürülmesi lehine hareket ettiği bildirildi.