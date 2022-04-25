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    Renault, Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satacak

    Renault, elektrikli araç ve içten yanmalı motorlu araç operasyonlarını ayırmayı ve Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satmayı düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:26
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    Renault, Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satacak

    Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç yarışında rakipleriyle rekabet edebilmek için operasyonlarını yeniden düzenleyecek.

    Marka, bunun için elektrikli araç geliştirme ve üretim işini içten yanmalı motorlu araçlardan ayırmak istiyor. Elbette şirket, bunun için ittifak üyesi Nissan'ın da onayını alması gerekiyor.

    Nissan'daki hisseleri de satabilir

    Öte yandan, Renault'nun Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satmayı düşündüğüne dair iddialar da var.

    Kaynaklara göre Renault, buradan elde edeceği gelir ile yeniden yapılanma sürecini hızlandırmayı ve Nissan ile aralarındaki gerilimi azaltmayı hedefliyor.

    Renault, Nissan'ın yüzde 43,4'üne sahipken; Nissan ise Fransız üreticinin sadece yüzde 15'ine sahip ve oy hakkı bulunmuyor.

    renaut


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