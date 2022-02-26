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    Renault, Rusya'daki fabrikasında üretimi durduruyor

    Renault, Rusya'daki fabrikasında üretimi durduruyor

    Fransız otomobil devi Renault, Moskova'daki fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu.
    • REUTERS
    • 26.02.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 10:05
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    Rus güçlerinin Ukrayna'ya girmesi ile birlikte bu durumun otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

    Rusya'daki en önemli otomotiv üreticilerinden Renault, Moskova'daki fabrikasında üretimi geçici olarak durduracağını duyurdu.

    Üretime ara vermenin nedeni olarak ise lojistik konusunda yaşanan sıkıntılara işaret edildi. Renault'un lojistik sıkıntıları nedeniyle hammadde tedarikinde zorlandığı belirtiliyor.

    GÜVENLİK ENDİŞESİ VAR

    Renault'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat-5 Mart arasında üretimin duracağı kaydedildi. Gerekçe olarak, transit ülkelerde artan sınır kontrolleri öne sürülerek, tedarik edilen malzemelerin güvenliğinden endişe edildiği aktarıldı.

    RENAULT

    Açıklamada, söz konusu sıkıntının hangi ülkelerin sınırında yaşandığı ise belirtilmedi. Fransız üretici, Moskova'daki üretimi sürdürmek için alternatifler üzerinde çalıştığını da duyurdu.

    Renault'nun kontrolündeki "Rusya'nın en büyük otomotiv üreticisi Avtovaz'ın" da, Rusya'daki Togliatti fabrikasında tedarik sıkıntıları nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalabileceği belirtiliyor.


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