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    Renault, Rusya’daki tüm varlıklarını hükümete devretti

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault'nun Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 12:39
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    Renault, Rusya’daki tüm varlıklarını hükümete devretti

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yankıları sürüyor. Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

    Rusya, ülkede faaliyetlerini durduran şirketlere yönelik kritik bir adım attı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil markası Renault'nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredildiği duyuruldu.

    Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz’daki yüzde 68 payının ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçeceği aktarıldı.

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketin Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

    Renault, üretimi durdurmuştu

    Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış ve Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.

    renault


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