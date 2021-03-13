Renault, sahte bayiler konusunda uyarı yaptı

Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Renault’nun sahte bayileri ortaya çıktı. Marka, konuyla ilgili müşterilerini bilgilendirdi.

Otomotiv sektöründe dev markaların adını kullanarak sahte bayiler kurulduğu ortaya çıktı.

Renault tarafından yetki verilen bayiler dışında İstanbul’da iki tane sahte bayi tespit edildi.

Silivri ve Çatalca’da yetkisi olmadığı halde Renault ve Dacia markasını kullanarak satış yapan, filo kurarak araç kiralama sektörüne girdiği tespit edilen iki kuruluş için Renault mahkemenin yolunu tuttu.

İNTERNET ÜZERİNDEN DE SATIŞ YAPILIYOR

Renault tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, internet sitesi ve çeşitli yollarla otomobillerin satışa çıkarıldığı, reklam ve ilanlarla pazarlama yapıldığı tespit edildi.

Renault, müşterilerinin sadece kendi bünyesinde bulunan kurumsal bayilerle alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Şirketin resmi web sitesinde, hem bayiler hem de servis noktalarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu nedenle müşterilerin, bayilere gitmen önce mutlaka bir kontrol gerçekleştirmesi gerekiyor.