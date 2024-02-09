Renault, satışa çıkaracağı kompakt otomobilinin adını açıkladı Renault, C segmentinde yeni bir otomobil modeli satışa sunacak. 4,5 metre uzunluğundaki bu aracın yeni ismi, daha önce prototip araçta kullanılan Symbioz oldu.

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Türkiye'de Duster üretimine ve satışına hazırlanan Fransız otomotiv şirketi Renault, yeni bir kompakt modelin ilk detaylarını ve adını duyurdu.

Renault, yeni kompakt aile aracı için eski Yunanca kökenli "simbiyoz" kelimesinden türetilen "Symbioz" adını seçtiğini açıkladı.

Bu isim, İngilizce "symbiosis", İspanyolca "simbiose" ve İtalyanca "simbiosi" gibi birçok dilde benzerlik gösteriyor, böylece Symbioz'un geniş bir kitle tarafından kolayca anlaşılması sağlanıyor.

Renault Symbioz neler sunacak

İpucu görsellerine baktığımızda, Renault Symbioz'un kaslı ve sportif bir tasarıma sahip olduğunu hemen fark ediyoruz.

Ön taraftaki çıkıntılı burun kısmı, ince aydınlatmalar ve Clio'da gördüğümüz bumerang şekilli gündüz LED'leri göze çarpıyor.

Bahar aylarında tanıtılacak

Yeni Renault Symbioz'un bahar aylarında tanıtılması planlanıyor, ancak daha yakın bir tarihte yeni kompakt SUV ile ilgili daha fazla bilgi açıklanabilir.