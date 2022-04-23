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    Renault satışları ilk çeyrekte düştü

    Fransız otomobil üreticisi Renault'nun ilk çeyrek satışları, Ukrayna-Rusya savaşı ve yarı iletken krizi nedeniyle 9,74 milyar euroya geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 10:16
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    Renault satışları ilk çeyrekte düştü

    Fransız otomobil üreticisi Renault'nun satışları, Ukrayna'daki çatışma ve yarı iletken tedarikindeki sorunlar nedeniyle ilk çeyrekte düşüş gösterdi.

    Dacia ve Lada markalarının da sahibi olan Renault, satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 2.7 düşüşle 9.74 milyar euroya düştüğünü duyurdu.

    Elektrikli araç üretimini ayıracak

    Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik geniş kapsamlı yaptırımları nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini yeniden değerlendiren Renault, elektrik (EV) ve içten yanmalı motorlu araç üretim faaliyetlerini birbirinden ayırmak için çalışma yürütüyor.

    Renault, mart ayında açıkladığı yıl sonu tahminlerini teyit etti ve önümüzdeki aylarda hedeflerini ve stratejisini güncelleyeceğini duyurdu.

    renaut


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