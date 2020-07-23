Renault satışları yılın ilk yarısında yüzde 35 azaldı

Fransız otomobil üreticisi Renault, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 35 daha az araç sattı.

Koronavirüs nedeniyle yılın ilk 6 aylık dönemini oldukça sıkıntılı geçiren otomobil üreticilerinin raporları gelmeye devam ediyor. Gelen verilere baktığımızda bütün otomobil üreticilerinin satışlarının sert düştüğünü görüyoruz.

RENAULT 1 MİLYON 200 BİN ARAÇ SATTI

Renault, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin küresel ticari sonuçlarını açıkladı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktivitelerini askıya alan Renault Grubu'nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 34.9 düşüş ile 1 milyon 256 bin 658'e geriledi.

Yapılan açıklamaya göre, satış adetlerinde gerçekleşen düşüş, grubun önemli bölgelerindeki sıkı salgın kısıtlamalarından kaynaklandı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot; dünyanın, faaliyetlere büyük etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "İyileşme başlar başlamaz fabrikalarımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa'da devlet desteği sayesinde haziran ayında talep artışı yaşandı. Y

ılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, tatmin edici bir stok seviyesi ve yeni E-TECH Hibrit ile başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKÇİ ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

Renault markasının elektrikli araç satışları dünya çapında yüzde 38 artarken, ilk yarıyılda elektrikli araç satışları 42 bini aştı.

Avrupa'da, ZOE modeli yüzde 50'ye yakın satış büyümesi ile 37 bin 540 satış adedine ulaştı ve haziran ayındaki 11 bine yakın sipariş adedi ile rekor bir seviyeye ulaştı.

Yeni Clio ise, 102 bin 949 satış adedi ile Avrupa'da yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modeli oldu.



