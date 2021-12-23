Renault Scenic, Espace ve Talisman üretimi sonlanıyor

Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault; Scenic, Espace ve Talisman üretimini sonlandırma kararı aldı.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka artık tamamen bu pazara odaklanmak istiyor.

Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault da bundan böyle tüm kaynaklarını elektrikli otomobillere kaydırmak niyetinde.

Fransa'da bulunan Douai tesisini tamamen elektrikli otomobil üretimine adayacak olan marka, burada ürettiği modellerin fişini çekecek.

BİRÇOK MODELİN FİŞİNİ ÇEKTİ

Böylece Scenic, Grand Scenic ve Espace aramızdan ayrılacak. Aynı şekilde Talisman'ın sedan ve station wagon türevleri de üretilmeyecek.

2022 yılında gerçekleşecek bu değişim sonucunda CMF-C/D platformunu kullanan üç farklı model aramızdan ayrılmış olacak.

Renault'nun D-sedan modeli Talisman ülkemizde sadece tek motor seçeneği ve tek donanım paketi ile satışta.

Modelin Icon 1.3 TCe EDC 160 bg versiyonu 1 milyonun üzerindeki fiyatı ile adeta cep yakıyor.